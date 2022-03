Fosse fikk kritikerprisen: – Den henger høyt

Jon Fosse er tildelt kritikerprisen for «Eit nytt namn» – avslutningen på Septologien. Boksidene dufter av bjørkeved, stekt flesk og raspeball, mener juryen.

Jon Fosses avbildet i september i fjor.

3. mars 2022 12:09 Sist oppdatert nå nettopp

Boka rommer del seks og sju av storverket Septologien om den aldrende kunstneren Asle. Litteraturkritikerprisene for 2021 ble delt ut på Litteraturhuset i Oslo torsdag.

– Det er sjuende gangen jeg er nominert til denne prisen og 33 år siden første gang jeg var det, så det er kanskje på tide, hvis jeg først skulle få den, sier Fosse til NTB.

– Jeg har alltid sett på kritikerprisen som en av de viktigste norske prisene objektivt sett. Innenfor litteraturmiljøet henger kritikerprisen kanskje øverst som den viktigste prisen, sier Fosse.

Fosse har tidligere fått en rekke priser, blant dem Nordisk råds litteraturpris, Aschehougprisen og Brageprisen. Sistnevnte fikk han i 2021 for samme verk han nå får kritikerprisen for.

Nobelpriskandidat

I juryens begrunnelse trekkes det fram at Fosse er den eneste norske forfatteren, muligens med unntak for Dag Solstad, som er en seriøs kandidat til å få Nobelprisen i litteratur.

«I dette verket gir Jon Fosse uttrykk for et kunstsyn som kanskje kan sammenfattes slik: Ord lyver hele tiden. Bare i billedkunsten kan vi nå en form for virkelig sannhet», skriver juryen.

Det påpekes at han debuterte i 1983 og siden har gitt ut 60 titler innenfor de fleste litterære sjangre man kan tenke seg: Romaner, noveller, barnebøker, essayistikk, lyrikk og ikke minst dramatikk.

Juryen skriver at det er naturlig å se alle de sju delene av verket Septologien under ett i begrunnelsen av årets pris. De skriver at verket kan leses som en kunstnerroman, men også biografisk.

«Selv om begrepet virkelighetslitteratur neppe vil være særlig dekkende for dette verket. For i disse bøkene blandes minner og drømmesyn, virkelighet og fantasi sammen i en evig strøm», skriver juryen.

Esoterisk og sanselig verk

Juryen skriver videre at man i verket kan kjenne igjen Fosse som dramatiker «i hans evne til å skape presise tablåer ved hjelp av få virkemidler» og som lyriker «i hans evne til å håndtere åndelige temaer som gudstro og kunstnerisk streben».

Septologien omtales av juryen som et esoterisk verk om kunst og åndelighet, samt et sterkt sanselig verk.

«Det dufter bjørkeved, stekt flesk og raspeball av disse boksidene, og i det evige novembermørket som handlingen er lagt til, glimter det til med lys og puls. Jon Fosse er nok et verdensnavn, men han er også en umiskjennelig vestlending», skriver juryen.

Hodnefjeld fikk barne- og ungdomspris

Liv Køltzow ble tildelt sakprosaprisen for sin bok «Dagbøker i utvalg (1964-2008), mens Astrid Nordang fikk kritikerprisen for beste oversettelse for «Familieleksikon av Natalia».

Hilde Hodnefjeld fikk prisen for beste barne- og ungdomsbok for «Uppsa».

Bjørn Ivar Fyksen fikk prisen for årets litteraturkritiker for sitt arbeid i blant annet Bokmagasinet og Klassekampen.