Filmanmeldelse: «The man who sold his skin» er ikke skarpt nok

En rotete film som ikke helt vet hva den vil og som blir hausset opp fordi tematikken er viktig.

En kunstner (Koen De Bouw) tatoverer et Schengen-visum på ryggen til Sam Ali (Yahya Mahayni).

Erlend Loe

29 minutter siden

Når man som filmskaper tar tak i aktuell problematikk, kan det noen ganger se viktigere ut enn det er.

The man who sold his skin vever en historie om vestens likegyldighet knyttet til flyktningers prøvelser og lidelser. Spesifikt med fokus på Syria. Den forsøker også å si noe om kunstverdenen, frihet og om hvor langt noen kan være villig til å gå for å oppnå europeiske privilegier.

