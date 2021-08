Filmanmeldelse: «Free Guy» er en fornøyelig gamerfilm

Ryan Reynolds er til dels kostelig som spillkarakter med fri vilje.

Ryan Reynolds er fin som Guy i spillsatiren «Free Guy».

Erlend Loe

6 minutter siden

Dette er mer eller mindre Legofilmen (The Lego Movie) med skuespillere.

Hovedpersonen Guy (for øvrig temmelig morsomt spilt av Ryan Reynolds) er så tett på Legofilmens hovedperson Emmet i utseende, språk og handling at hvis jeg hadde laget Legofilmen, ville jeg ha tatt en telefon til de som har laget Free Guy og sagt; unnskyld meg, men hva foregår egentlig her?

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn