«Titten Tei» tekstet med grove og rasistiske uttrykk på Spotify

Ordene brukes gjentatte ganger i teksten til Birgit Strøms «Titten Tei André von Drei» på plattformen. Spotify har tatt ned teksten på én versjon av låten, men problemet ser ikke ut til å være løst.

Barnesangens tekst på Spotify er helt feil, og svært støtende.

25. mars 2022 13:22 Sist oppdatert 19 minutter siden

Torsdag ble et skjermbilde publisert på Twitter. En bruker skrev at dagens tema på jobb hadde vært tekstingen av «Titten Tei» på Spotify.

Teksten som ligger, der er nemlig feil – og kan oppleves svært støtende. Et av ordene som brukes, er en kombinasjon av et rasistisk skjellsord og et grovt slanguttrykk for det kvinnelige kjønnsorganet.

Slik så teksten ut på Spotify, fredag formiddag. Det støtende innholdet er sladdet.

Teksten er levert av MusixMatch. Det er en plattform som leverer brukergenererte sangtekster til selskaper som Spotify, Apple Music, Tidal, Google og Instagram, for å nevne noen.

Selskapet oppgir blant annet at de jobber med å «forsikre lyrisk perfeksjon», og at mer enn 20 millioner mennesker er bidragsytere.

I fjor la en av disse brukerne inn svært støtende endringer i teksten til Birgit Strøms barnesang. Vedkommende satte inn F-ordet og N-ordet flere steder i teksten.

Spotify har tatt grep, men ...

Fredag kan man på MusixMatchs nettside se at en annen bruker har foreslått å endre teksten tilbake til barnesangens opprinnelige og korrekte tekst. Disse endringene er så langt ikke blitt godkjent.

I en e-post til Aftenposten bekrefter en talsperson i Spotify at de benytter seg av tredjepartsleverandør av sangtekster.

– Så fort vi hørte om dette tilfellet, startet vi arbeidet med å fjerne den ukorrekte teksten. Den skal ikke lenger kunne ses på plattformen. Vi jobber nå med vår partner (MusixMatch journ.anm.) for å få på plass bedre prosedyrer.

Fredag ettermiddag er den støtende teksten fremdeles tilgjengelig på alle andre versjoner av låten som ligger på plattformen.

Aftenposten har infomert Spotify om dette, og de sier de jobber med å ta ned også disse.

Fredag ettermiddag er teksten fjernet fra Spotify, på én av versjonene av låten som er tilgjengelige på plattformer.

Fakta Slik går den korrekte teksten: Titten Tei André Von Drei er navnet mitt, for det heter jeg. Hei på deg, tre ord på snei – sjo-ke-da-ri, sjo-ke-da-ri, sjo-ke-da-ri sei! Jeg er en dukke kan du se, men tror du jeg er lei for det? Nei, for jeg kan hoppe og danse og snakke og le. Og jeg kan gråte en skvett til og med, hvis det kommer an på det. Tekst: Birgit Strøm og Kjell Karlsen Vis mer

Sliter med å fjerne uønsket innhold

Spotifys evne til å finne og fjerne innhold som bryter med retningslinjene deres, har lenge vært et tema.

I forbindelse med at strømmegiganten la frem nye plattformregler, snakket Arnt Maasø om utfordringene med å håndheve dem.

– De store plattformene er ikke laget for å kunne røkte ting på en god eller enkel måte. De er laget for å skalere opp og å skape så stor spredning av innhold som mulig, sa han. Maasø er førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO.

For å sikre at brukergenerert innhold er i tråd med reglene, mente han Spotify måtte sette flere maskiner og mennesker i arbeid med godkjenning og kontroll. Eller gjøre det vanskeligere å laste ting opp på plattformen.