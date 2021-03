Varsler intens fortsettelse på «The Handmaid’s Tale»

Etter nesten to års pause er serien tilbake i slutten av april. Hovedrolleinnehaver Elisabeth Moss lover en intens fortsettelse.

I slutten av april er «The Handmaid’s Tale» tilbake. June (Elisabeth Moss, foran) er i ferd med å bygge opp en formidabel motstandsbevegelse, hvis mål er å knuse det undertrykkende Gilead-regimet. Bildet er fra en tidligere sesong. Foto: Sophie Giraud/Hulu

Mari Glans-Doré

Nå nettopp

LOS ANGELES (Aftenposten): The Handmaid’s Tale var en av mange produksjoner som måtte legges på is da pandemien inntraff. Fansen har ventet i nesten to år på fortsettelsen. Rett før helgen slapp man omsider den første teaseren fra den nye sesongen.

– Et av temaene vi utforsker i denne sesongen, er makt. Hva betyr det å ha makt? Det er et komplisert spørsmål som utgjør kjernen av serien. Vi forsøker å skildre de destruktive skyggesidene av begrepet, sier hovedrolleinnehaver Elisabeth Moss via Zoom.