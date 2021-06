Lei av cookie-advarsler? De fleste kan bryte loven.

Nå starter kampen mot cookie-bannerne: – Hadde de vært laget for å gjøre livet lettere for folk, ville de ikke vært en plage, sier personvern-ekspert.

Du har sikkert sett mange av disse. Det kan være et irriterende hinder på nett. Nå vil flere store organisasjoner få slutt på dagens praksis. Foto: Morten Uglum

7. juni 2021 12:46 Sist oppdatert nå nettopp

Du har nok lagt merke til det. Med én gang du går inn på et nettsted, dukker et stort banner opp. Noen ganger dekkes hele skjermen. Spørsmålet om cookies, og om det er greit at de brukes, er overalt.

Nå går flere europeiske organisasjoner hardt ut mot praksisen. Når cookie-bannere får deg til å bare takke ja, er det både irriterende og ulovlig, mener de.