I dag blir Bob Dylan 80 år – men ingen vet hvor han skal feire dagen

Folkemusikkikonet, protestsangeren og historiefortelleren Bob Dylan runder en ny milepæl mandag.

Artister og arrangementer står i kø. «Alle» vil hylle legenden Bob Dylan. Foto: Chris Pizzello, TT NYHETSBYRÅN

Nå nettopp

Et skred av offentlige arrangementer verden over feirer Bob Dylans 80-årsbursdag mandag.

Her hjemme blir det mandag konsert i Oslo Konserthus med navn som Åge Aleksandersen, Sivert Høyem, Ane Brun, Sondre Lerche, Tom Roger Aadland, Erlend Ropstad, Åse Kleveland, Malin Pettersen og mange flere.

Bursdagsfesten går for publikumstom sal, men NRK gjør opptak og vil sende en stor konsertdokumentar til høsten.

– Fra «Blowin 'in the Wind» til det siste han har gjort – han er en underlig skrue, sa Åge Aleksandersen ti NTB da konserten ble bekjentgjort.

– Han er ikke enkel å bli klok på, han overrasker hele tiden og har gjort så mye rart opp gjennom hele karrieren. Og fremdeles er han sjefen, etter min mening. Han rører meg uansett hva han gjør, også med de nyeste tingene, sa Aleksandersen.

NRK P2 sender fem timer med hyllest av artisten. Programleder er blodfan Espen Aas, til daglig debattleder i Dagsnytt 18.

Bob Dylan har hatt en rekke konserter i Norge. Her alene på scenen med gitaren i Drammenshallen 1981. Foto: Scanpix

Ett år med Dylan-feiring

Hjembyen til Dylan, Hibbing i St. Louis County i delstaten Minnesota – der han lot seg inspirere av country- og bluesmusikk – har erklært «ett år med Dylan feiring», skriver The Guardian.

Grunnsteinen til et monument over artistikonet legges ned ved hans gamle skole, Hibbing High School. Byen hedret ham også i 2005 med å gi hans barndomsgate navnet «Dylan Drive».

Den uavhengige folkemusikkanalen Folk Radio UK, som driver en livestream kalt «Dignity», sender en hyllest fra en stor samling internasjonale av musikere.

Hyllestkonsertene er mange for artistlegende. Blant andre skal Patti Smith gjøre et lite knippe av låtene hans. Hun skal også lese dikt som hun skrev til ham da hun var ung. Konserten strømmes på Facebook.

Smith sier hun har elsket Bob Dylan fra hun var 16 år. Til musikkmagasinet Rolling Stone forteller hun om sitt første møte med Dylan da han dukket opp backstage etter en New York-konsert hun holdt i 1974 – og røper at han har «god sans for humor».

I mai utkommer det nok en ny bok i det mylderet som er viet Bob Dylan «The World of Bob Dylan». Det skjer ved hjelp av 27 essays av forskere, anmeldere og journalister fra hele verden, og forlaget bak er Cambridge University Press.

Usikkert hvor Dylan feirer

Men hvor hovedpersonen oppholder seg på den store dagen, er selvsagt en godt bevart hemmelighet. Dylan er ikke akkurat den som åpner opp om privatlivet sitt. Og han har ikke sagt noe som helst om hvordan han vil feire dagen.

Dylan bor hovedsakelig i Point Dume i Malibu, California, i et storslagent hus som ifølge Variety blant annet har et tårn for å skue etter hval.

I desember solgte han opphavsretten på sine over 600 låter til Universal Music. Prisen skal ligge på over 2,5 milliarder kroner.

Salget kan være den største enkelthandelen for en artist gjennom tidene.

Dylan hadde nærmeste full kontroll over kataloger, som inkluderer klassikere som «Blowin 'in the Wind», «The Times They Are a-Changin'» og «Knockin 'On Heaven's Door.»

Artisten selv har ikke kommentert salget.