Tar firedobbel pris for spillkonsoller

Gaming-boomen under koronaen har gjort nye spillkonsoller så ettertraktet at de selges til opptil fire ganger ny pris.

Playstation 5 ble lansert i november. Utsalgsprisen fra butikk er 4500–6000 kroner. På Finn ligger konsollene ute for opptil 22. 000 kroner. Ketil Blom Haugstulen

4. jan. 2021 14:05 Sist oppdatert nå nettopp

En helt ny generasjon spillkonsoller er årets store nyhet for spillinteresserte. Men både den nye Playstation 5 og Xbox Series X er helt utsolgt i Norge. Norske nettbutikker melder nå at du må vente til sommeren 2021 dersom du legger inn i bestilling i dag.

På Finn.no lå det helt på tampen av 2020 rundt 70 Playstation 5 tilgjengelig for salg. Prisene ligger typisk på 10.000–22.000 kroner for en konsoll. Pappesken alene er lagt ut til flere hundre kroner. Veiledende priser tilsier at varene er verdt 4500–6000 kroner.