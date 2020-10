Carola til topps – med 37 år gammel låt

Nå er Carola på førsteplass på Svensktoppen med en låt hun første gang sang for 37 år siden.

Skjermdump fra TV-showet der Carola og Zara Larsson sang førstnevntes gamle coverlåt fra 1983. Nå topper resultatet Svensktoppen.

NTB

Nå nettopp

Da Carola Häggkvist gikk i studio og sang inn «Säg mig var du står» i 1983, var Svensktoppen satt på pause – og låten, som er blant sangene på debutplante «Främling», fikk aldri prøvd seg på topplisten.

Nå har den tatt revansj. Riktignok i en nyinnspilling, der Carola gjør den som duett med Zara Larsson. De to fremførte den første gang i sommer på Gröna Lund i Stockholm, i en strømmet konsert. Søndag inntok den førsteplass på Svensktoppen, noe Carola kommenterer slik, ifølge TT:

– Å, så glad jeg ble. Det er som en oppvåkning. Jeg synes det finnes en skarphet i låten som jeg liker, der man både utfordrer lytteren og seg selv.

Carola Häggkvist opptrer på Momarkedet i 1983 – samme år som hun spilte inn sangen. Foto: Erik Thorberg / NTB

«Säg mig var du står» er ifølge nyhetsbyrået blitt en del spilt på klubber og fester. I fjor tolket artistkollegaen Little Jinder sangen i den svenske versjonen av «Hver gang vi møtes», og Zara Larsson har sagt den er en av hennes favoritter – og har hyllet den på Instagram.

Sangen er egentlig en coverversjon av den nederlandske «Why Tell Me Why» av Anita Meyer fra 1981. Carola sier til Göteborgs-Posten at hun har en teori om hvorfor hennes svenske versjon har gjort comeback:

– Låten står seg i og med at den har en så aktuell tekst. Du kan legge inn hvilken mening du vil, om det er klimaet, likestilling, rettferdighet, det som er sant og ekte og som varer, sier den svenske sangfuglen.