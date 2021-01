Minnekonsert for Gjerdrum-ofrene sendes på NRK – sterk artistrekke stiller opp

Da kvikkleireskredet gikk i Ask, ble Gjerdrum kulturhus hovedkvarter for redningsaksjonen. Men nå rykker et sterkt knippe artister inn for å spille minnekonsert for ofrene.

Alexander Rybak bodde og arbeidet ved flere anledninger i Gjerdrum, hos musikkprodusenten og musikeren Knut Bjørnar Asphol – som står bak den forestående minnekonserten for ofrene for kvikkleireskredet. Foto: Handout

NTB

21. jan. 2021 12:08 Sist oppdatert nå nettopp

Konserten sendes søndag 31. januar på NRK, og initiativtagerne håper den kan gi varme og trøst.

– Dette blir en fin markering for alle de som er berørt og alle andre i bygda, men vi er glade for at vi også får dele dette med resten av landet, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen.

Å høre under minnekonserten blir Alexander Rybak, Hkeem, Silya, Rein Alexander, Eva Weel Skram, Hanne Krogh, Chris Holsten, Ellen Andrea Wang, Knut Anders Sørum, Rolf Løvland, Maiken Kroken, Guro Sibeko og Knut Bjørnar Asphol.

Flere av dem har tilknytning til kommunen, blant dem Rybak, som har komponert en ny sang som blir å høre under minnekonserten.

– Jeg forbinder Gjerdrum med rolig landlig idyll. I en periode bodde jeg mer i Gjerdrum, hos produsenten min, enn jeg bodde hjemme. Et sted jeg alltid har forbundet med ro og trygghet. Derfor var det vondt å ta innover seg at skredet kunne skje her, sier Alexander Rybak.

Han jobbet blant annet med sitt MGP-bidrag i 2018, «That's How You Write a Song», hos Knut Bjørnar Asphol i hans Masterpool-studio i Gjerdrum. Det er Asphol som er initiativtager til minnekonserten.

– Når maktesløsheten slår innover oss, føles det godt å kunne bidra. Jeg håper at det å samle noen fantastiske artister til en varm og god konsert, kan gi oss et avbrekk fra den voldsomme virkeligheten vår hverdag er fylt med i Gjerdrum for tiden, sierAsphol

I forkant av minnekonserten inviteres Gjerdrum-innbyggerne til å skape et stort hjerte av fakler og islykter i Askhellinga, dit det også blir et fakkeltog – men kun for inviterte av smittevernhensyn.