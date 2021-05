Stor undersøkelse blant ungdom: Ingen sammenheng mellom teknobruk og psykisk uhelse

En ny stor undersøkelse finner ingen sammenheng mellom dårlig psykisk helse og økt skjermbruk blant unge. Faktisk kan mer teknobruk henge sammen med økt lykke.

400.000 unge er spurt gjennom 30 år i undersøkelsen. Foto: Nygaard, Wilma Nora D. / NTB

Flere forskningsfunn har tydet på at økt bruk av sosiale medier fører til både depresjon og andre negative utfall. Spesielt unge jenter skal være utsatt. Målinger av psykiske problemer blant unge jenter viser kraftig økning etter at smarttelefonen kom for rundt ti år siden. Men det er ikke dermed gitt at teknologien er årsaken.

400 000 britiske og amerikanske ungdommer har deltatt gjennom 30 år i en undersøkelse. Den konkluderer nå med at det ikke kan finnes bevis for en forsterket sammenheng mellom dårlig psykisk helse og økt teknologibruk.