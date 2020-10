5 kulturtips: «Sterk ventesorg, blå toner og en rystende avsløring»

Fem håndplukkede tips om hva du kan se, lese og høre akkurat nå.

8. okt. 2020 12:56 Sist oppdatert nå nettopp

«Det Norske Teatrets nye husregissør Eirik Stubø har finsnekret en Dylan-konsert som både ivaretar Dylans egenart, gir den et ekte teaterformat og et selvstendig uttrykk – denne gang på nynorsk. Tom Roger Aadlands rike gjendiktning av de rundt 25 sangene er et kapittel for seg, og med 39 album og mer enn 600 sanger å velge fra, må det ha vært noen tunge valg», skriver vår anmelder Mona Levin. Hun kaller det en finsnekret Dylan-konsert og gir forestillingen karakter fem.