Elisabeth Moss er forførende i det ene øyeblikket og uspiselig i det neste

Sjeldent vellykket dramatisering av en forfatters liv og virke.

Kjetil Lismoen

Nå nettopp

I åpningssekvensen sitter en ung kvinne på toget og leser noe som har tittelen «The Lottery». De uinnvidde, det vil si de fleste av oss, vil konkludere med at hun interesserer seg for et lotteri. Men publikasjonen hun leser, avslører hva slags film dette er: Det er en overskrift i den høykulturelle New Yorker, og kvinnen leser en av de mest kontroversielle novellene som ble publisert i magasinet i etterkrigstiden.

Året er 1951, og Shirley Jacksons tekst er nettopp publisert. Kvinnen på toget er på vei til Vermont for å treffe forfatteren. Men det hun leser, som virket så frastøtende på samtiden, har en erotisk virkning på henne.