Er det egentlig mulig å kreve erstatning hvis noen skader dine forfedres rykte?

Marte Michelets krigsbok kan bli mat for retten. Advokatene er rykende uenige.

Etterkommerne av motstandsfolk har ikke noe å hente ved å trekke Marte Michelets omstridte bok for retten. Det mener forlaget hennes. Foto: Stein J. Bjørge

Bør domstolen blande seg inn i hvordan historien om krigen skal fortelles?

Ja, mener en sønn som mistet nattesøvnen og hevder han ble psykisk nedbrutt da han leste om sin far. I Marte Michelets omstridte bok anklages hans far for å ha hatt et profittmotiv for å redde de norske jødene. Michelet har beklaget og trukket tilbake denne og noen andre påstander. Etterkommerne av motstandsfolk er likevel ikke fornøyde.