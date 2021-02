Filmanmeldelse: Denne filmen kommer du ikke til å glemme med det første

Denne filmen glemmer du ikke med det første.

Sidney Flanigan er fabelaktig god i rollen som 17-årige Autumn som blir gravid. Foto: Focus Features

34 minutter siden

Vår vurdering:

Fakta Never Rarely Sometimes Always Google Play. Regi: Eliza Hittman. Med: Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin, Sharon Van Etten. Drama. USA. Vis mer

Prøv å sette deg inn i denne situasjonen. Du er tenåring og blir gravid. Du er nederst på rangstigen i et arbeiderklassemiljø. Du vil ta abort, men møter formynderske, velmenende og konservative råd om adopsjon. Du får ingen støtte og ikke hjelp til å ta et informert valg.

Filmen med den gåtefulle tittelen Never Rarely Sometimes Always, tar deg med til Pennsylvania og forteller en historie du bør få med deg. Første gang jeg så filmen, var under filmfestivalen i Berlin i fjor, og jeg har ikke greid å glemme den. Nå er den endelig tilgjengelig for leie i Norge.