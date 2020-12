– Mitt navn er Elliot. Ellen Page står frem som transperson

Skuespilleren tidligere kjent som Ellen Page, avslører at hen er transperson. Nå får hen støtte fra Hollywood.

«Juno»-stjernen står frem som trans. Foto: Richard Shotwell/TT/NTB

10 minutter siden

Tirsdag amerikansk tid kunngjorde skuespilleren som tidligere er kjent som Ellen Page at hen er transperson. Heretter ønsker hen å bli omtalt som «han» eller «de». Det skriver blant andre bransjebladet Variety.

– Mitt navn er Elliot, skriver hen i et brev til følgerne sine på Instagram.

– Jeg blir endeløst inspirert av så mange i trans-miljøet. Takk for motet deres, sjenerøsiteten, og innsatsen for et mer inkluderende og barnhjertig samfunn, skriver hen.

Page er oscarnominert og kjent for filmer som Juno, X-men-serien, og Netflix-serien Umbrella Academy. Netflix har gått ut med at de vil endre Pages navn på rollelisten.

– Virkelig viktig

Trans-miljøet har lenge bedt om mer synlighet i filmbyen. Elliot Page har tatt et stort skritt i rikig retning, skriver Variety.

Page får støtte fra flere hold. Både kolleger i The Umbrella Academy og organisasjonen GLAAD omtaler nyheten som viktig. GLAAD jobber for bedre og riktigere representasjon og portrettering av LHBTQ-personer i mediene.

Også stjerner som Anna Kendrick og Eddie Izzard støtter Page, ifølge Billboard.

– Når en respektert og elsket skuespiller som Elliot Page forteller verden at hen faktisk er transperson, er det viktig. Folk kan nå få en følelse av å kjenne en transperson, sier Nick Adams i GLAAD.

Det store flertallet av amerikanere er fortsatt overbevist om at de aldri har møtt en transperson, hevder Adams.

Elliot Page spiller kvinnen Vanya Hargreeves i serien The Umbrella Academy Foto: Christos Kalohoridis/Netflix/e-mail

Avgjørende for transpersoner på TV

Nick Adams i GLAAD mener Page er avgjørende for en autentisk opplevelse av transpersoner på film og TV.

– De siste årene har transskuespillere som spiller roller som transpersoner blitt omtalt høylytt i offentligheten. Denne samtalen gir resultater. Nå dreier diskusjonen om transpersoner i film og TV over på hvem som står bak kamera. Hvem som forteller historiene er essensielt, sier Adams til Variety.

Elliot Page er ikke bare en kritikerrost skuespiller. Hen er også produsent. Hen står bak Freeheld som handler om menneskerettigheter og reisedokumentarserien Gaycation.

– Til alle transpersoner som daglig håndterer trakassering, selvhat, vold, hån og misbruk: Jeg ser dere. Jeg ser dere, jeg elsker dere og jeg skal gjøre alt jeg kan for å gjøre verden til et bedre sted, skriver Page i brevet, ifølge CNN.

Pages valg om å stå frem som transperson har resultert i emneknaggen #Elliot på sosiale medier.