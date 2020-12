Avlyser en rekke julekonserter på Bislett stadion

Billettsalget har sviktet, og arrangøren lover pengene tilbake.

Torhild Viken er arrangør for julekonsertene på Bislett Stadion. Nå må hun avlyse flere konserter som følge av sviktende billettsalg. Dan P. Neegaard

16. des. 2020 12:21 Sist oppdatert nå nettopp

I helgen skulle flere artister og kor synge julen inn på Bislett Stadion. Nå er konsertene avlyst fordi billettsalget går for dårlig.

Daglig leder i arrangørselskapet ONA Live, Torhild Viken, sier til Aftenposten at billettsalget har stagnert. Hun tror kort frist og smittesituasjonen i Oslo har gjort folk skeptiske til å dra på konsert. Det var først for to uker siden kommunen ga klarsignal til å at konsertene kunne gjennomføres.