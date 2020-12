Journalisten avslørte USAs mest forhatte mann. Så ble hun forelsket i ham.

– De lærer deg ikke akkurat på journalistutdanningen hva du skal gjøre hvis dette skjer, sier den tidligere Bloomberg-journalisten Christie Smythe.

Legemiddeltoppen Martin Shkreli. Foto: Richard Drew / TT NYHETSBYRÅN

Journalisten Christie Smythe røpet søndag i magasinet Elle at hun har forlatt ektemannen til fordel for Martin Shkreli, legemiddeltoppen som er blitt kalt USAs mest forhatte mann. Forholdet vekker stor oppsikt og er omtalt av USAs største aviser, inkludert The New York Times.

Smythe var selv en av journalistene fra den anerkjente avisen Bloomberg som avslørte at Shkreli i desember 2015 skulle fengsles for svindel. Som sjef for legemiddelfirmaet Turing kjøpte han legemiddelet Daraprim og skrudde opp prisen med 5.000 prosent.

Legemiddelet brukes til å behandle infeksjoner hos hiv-pasienter.

«Tåpelig flir» i Kongressen

Shkreli gjorde det ikke bedre for seg selv da han ble grillet i Kongressen om den kontroversielle avgjørelsen. Han forklarte seg med et smil som ble beskrevet som et «tåpelig flir» av amerikanske medier.

Smythe var ikke involvert i dekningen av legemiddelskandalen, men fulgte Shkreli fra siktelse til domfellelse i svindelsaken mot ham. Hun sier i intervjuet med Elle at hun gradvis falt for mannen hun skulle skrive om.

Avsløringen om at de to er blitt et par, møter blandede reaksjoner i USA. Flere kritiserer Smythe for at hun har brutt presseetikken, andre hyller henne for å stå frem med sin kjærlighetshistorie.

Shkreli i Kongressen. Foto: JOSHUA ROBERTS / X01909

Det var under besøkene i fengselet høsten 2017 at kjærligheten blomstret mellom de to.

– Jeg sa til Martin at jeg elsket ham. Og han sa til meg at han elsket meg og. Det er vanskelig å komme på et øyeblikk der jeg var mer lykkelig enn da, sier Smythe til Elle.

Det er Stephanie Clifford som har skrevet saken for Elle. Hun dekket også saken mot Shkreli og møtte Smythe en rekke ganger i presserommet i rettssalen.

– Jo mer hun (Christie Smythe) snakket om ham i presserommet, jo mer begynte jeg å lure på om det var noe mer enn et journalist-kilde-forhold mellom dem, skriver hun i en kommentar.

– Ikke gjort noe galt

Smythe forlot Bloomberg i 2018. Ifølge Elle sluttet hun etter at sjefene mente hun publiserte «problematiske» Twittermeldinger om Shkreli.

Hun skilte seg fra ektemannen året etter. Smythe sier at hun vil vente på Shkreli til han er ferdig med å sone de tre årene som gjenstår av fengselsstraffen hans.

– Å gå offentlig ut med dette er en stor lettelse, uansett hva folk måtte tro. Dere aner ikke hvor vanskelig det har vært å holde en slik historie inne. Så rotete og komplisert. Jeg er glad den ble formidlet på en god måte, skriver hun på Twitter.

Angrer ikke

Til The New York Times sier Smythe at hun ikke synes hun har gjort noe galt.

– Jeg skjulte ikke hvor mye jeg kommuniserte med ham. Jeg innser i ettertid at jeg kanskje tidligere kunne ha vært litt mer proaktiv. Men helt ærlig tror jeg ikke noen har tatt skade av dette.

Bloomberg sier i en uttalelse til samme avis at Smythes «omgang med Mr. Shkreli ikke var forenelig med forventningene til en Bloomberg-journalist».

– Det ble åpenbart at det var best for oss å skille lag. Ms. Smythe leverte sin oppsigelse, og vi godtok den.

Smythe sier hun ikke angrer på hvordan hun håndterte saken.

– De lærer deg ikke akkurat på journalistutdanningen hva du skal gjøre hvis dette skjer. Jeg prøvde bare å komme meg gjennom det og håndtere ting på best mulig måte, sier hun.

Shkreli blir etter planen løslatt september 2023. Foto: Craig Ruttle / TT NYHETSBYRÅN

Under rettssaken ble Shkreli av dommeren beskrevet som et selvlært geni. Han ba i mai om å bli løslatt så han kunne forske på en koronavaksine, men det ble avvist av en dommer som påpekte at det var nettopp slike høye tanker om seg selv som førte til at han havnet på gale veier i utgangspunktet.

I tillegg til legemiddelskandalen har Shkreli fått oppmerksomhet for å kjøpe rettighetene til Wu-Tang Clan-albumet «Once Upon a Time in Shaolin» og for å utlove dusør til den som kunne skaffe ham et hårstrå fra Hillary Clinton.

Smythe skal ikke ha hørt fra Shkreli siden i sommer. Ifølge den tidligere journalisten har han kvaler med at hun ønsket å gå offentlig med forholdet. På grunn av koronaviruset har hun heller ikke kunnet besøke ham i fengselet. Nå håper hun å høre fra ham.

– Jeg elsker ham og er her for ham, sier hun til The New York Times.