Filmanmeldelse: Ultrablodig kinesisk krigssymfoni

Realistisk og voldsomt om slaget om Sihang varehus.

Et varehus i Shanghai spiller hovedrollen Another World Entertainment

Erlend Loe

Nå nettopp

Vår vurdering:

Fakta The Eight Hundred På kino. Regi: Guan Hu. Med: Huang Zhizhong, Du Chun, Zhang Cheng, Zhang Junyi. Historisk drama. Kina. Aldersgrense 15 år Vis mer

2020 er det første året hvor filmen som har hatt høyest inntjening på kino, ikke er amerikansk. Årsaken er et virus som vi nå alle kjenner nokså godt.

Morsomt nok er Kinas strenge håndtering av viruset grunnen til at kinoene deres kan holde åpne, mens den slepphendte behandlingen i USA gjør at kinomarkedet der har stoppet opp. Filmen det er snakk om, er det motsatte av Mulan, som Disney hadde sett for seg skulle gjøre det stort i Kina. Den kræsjet på grunn av klossete politisk håndtering fra både avsender og mottager.