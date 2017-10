Her er nobelprisvinneren Kazuo Ishiguros mest kjente bøker

2016 – En kjempe begravd

Langt og litt livløst fra en forfatter som gjerne vil fornye seg, skrev Aftenpostens anmelder Ellen Sofie Lauritzen om denne fantasyromanen stappfull av referanser til britisk mytologi, sagn og fortellinger. Handlingen er lagt til Middelalder-England i et landskap som hentet fra Tolkien. Her er både udyr, troll, riddere, samt en hunndrage som pruster en forbannelse over befolkningen.

2006 – Gå aldri fra meg

Elever på en britisk kostskole ble opplært til at de var spesielle og enestående, men hvilken skjebne var det egentlig som ventet dem? Dystopisk sci-fi-lignende fortelling om en gruppe kloner på idyllisk kostskole.

2000 – Tilbake til Shanghai

En førsteklasses roman om erindring og identitetssøken, holdt i et lysende, glassklart språk, skrev Aftenpostens anmelder om denne romanen. Dypest sett er dette en roman om erindring, om hvordan minnet om tidlige opplevelser av skjellsettende karakter styrer ens liv.

1995 – De utrøstelige

En skarpsynt, gåtefull og elegisk komedie av format, skrev Aftenpostens anmelder Per Haddal om romanen der en pianist kommer til en sentraleuropeisk by for å gi konsert.

1990 – Resten av dagen

Den erkeengelske romanen er Kazuo Ishiguros mest kjente og vant Bookerprisen. Handler om en forknytt butler ved et engelsk gods som har viet livet sitt til plikten. Ble også en kritikerrost film med Emma Thompson og Anthony Hopkins.

1987 – Kunstner i den flytende verden

Romanen handler om kulturkollisjon og generasjonsmotsetninger i etterkrigstidens Japan.

Hvordan føles det for en stor kunstner, når ikke bare hans verk, men også den holdning og de idealer som inspirerte det, kommer i vanry? Dette er kjernen i Kazuo Ishiguros roman, skrev Aftenpostens anmelder Ebba Haslund.

1985 – Skumring over landskapet

En oppsiktsvekkende romandebut, skrev Aftenpostens anmelder Ebba Haslund om Ishiguros første roman. Hovedpersonen gjenopplever hendelsene i Nagasaki fem år etter atombomben og gir kunstnerisk form på brennbart stoff.