Albumdebut med hitpotensial

I Raye har britene en ny storstjerne på gang.

Engelske Raye (Rachel Keen) slipper endelig sitt debutalbum.

12.02.2023 07:00

Den engelske popartisten og låtskriveren Raye (Rachel Keen, nå 25 år) var lyden av det neste store for fem-seks år siden. Flere singler og et minialbum ble sluppet, men debutalbumet og det virkelige gjennombruddet lot vente på seg. Lenge.

Helt til for to år siden, da Raye via Twitter anklaget plateselskapet Polydor/Universal for å ha holdt tilbake hennes musikk i påvente av større hits. Sant eller ikke, kontrakten ble avsluttet og Raye gikk «indie». Ironisk nok kom hiten kjapt etterpå.

