En velsignet Blesson

På norsk viser rapperen at han har funnet sin suksessformel.

Oscar Blesson slipper sitt første album på norsk.

8 minutter siden

Under Bylarm ble rapperen Jonas Benyoub kåret til årets stjerneskudd og fikk en signert sjekk på en halv million kroner. Men er han egentlig et stjerneskudd når han har vært med i over to tiår?

Oscar Blesson har på mange måter en lignende historie.