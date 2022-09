Bokanmeldelse: Dokumenterer kong Olavs ukjente sider

Siste bind i biografien om kong Olav går i rette med vår oppfatning av den alltid blide og joviale folkekongen. Den avslører mer temperamentsfulle og autoritære sider.

Kongelig audiens. Kong Olav, dronning Elizabeth, prinsesse Anne og kronprinsesse Sonja ved kongebjørka i Molde i 1969.

29. sep. 2022 14:52 Sist oppdatert 38 minutter siden

I kjølvannet av dronning Elizabeth IIs død har debatten om kongehusene blusset opp igjen. Dermed er timingen upåklagelig for utgivelsen av historiker Tore Rems tredje og siste bind om kong Olav V.

På over 600 sider får vi et grundig og godt innblikk i livet til denne mektige og anakronistiske storfamilien – heldigvis blottet for klisjeene mediene så ofte bruker om kongehuset.