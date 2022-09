Vil utrede lovforbud mot Facebook og Googles pengemaskiner

Personvernkommisjonen synes dagens forretningsmodell til teknogigantene skaper så store problemer at de vil ha utredet et forbud.

Leder i personvernkommisjonen, John Arne Moen (t.h.), overleverer kommisjonens rapport om situasjonen for personvern i Norge til kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik.

26. sep. 2022 11:00 Sist oppdatert 10 minutter siden

Er du lei av å svare på flere titalls cookiebannere hver dag? Det er Personvernkommisjonen også.

Kl 11 mandag legger kommisjonen frem sin utredning. Det er første gang siden 2009 at hele personvernområdet får en slik omfattende gjennomgang.

Den gang måtte og kunne forbrukere flest i langt mindre grad enn i dag ta stilling til hvordan deres personopplysninger skulle behandles. På grunn av blant annet GDPR (EUs personvernforordning) har valgene den enkelte må ta blitt nærmest uhåndterlige.

– Mengden cookiebannere hver enkelt forbruker må ta stilling til i hverdagen, samt den teknologiske og juridiske kompetansen som behøves for å forstå hva bannerne spør om, gjør det vanskelig for de aller fleste å ta et informert valg før man samtykker, mener kommisjonens leder John Arne Moen.

Ute av kontroll

Ifølge kommisjonen er store deler av det digitale annonsesystemet ute av kontroll i dag. Også mennesker i sårbare livssituasjoner opplever at det opprettes digitale profiler som kan brukes til å målrette budskap mot dem.

Kommisjonen støtter regjeringens syn om at såkalt adferdsbasert markedsføring mot barn bør forbys. Men kommisjonens flertall vil gå lenger. De ønsker å utrede et generelt forbud mot adferdsbasert markedsføring.

Mindretallet påpeker at adferdsbasert annonsering kan gjøres på ulike måter, både forsvarlig og uforsvarlig.

Det er foreløpig bare snakk om å utrede et lovforbud, og det er derfor vanskelig å påpeke konkret hvordan de enormt populære tjenestene til Facebook og Google kan påvirkes av et lovforbud. Men begge benytter seg av adferdsbasert markedsføring i utstrakt grad. Resultatet er tjenester som er svært billige eller gratis for brukerne.

Vil kreve nye verktøy

Kommisjonen ønsker å pålegge plattformer som segmenterer brukerne å lage verktøy som gjør det mulig å se hvilke annonser som vises til brukerne.

Både flertallet og mindretallet understreker at adferdsbasert annonsering er sentralt for å finansiere fri og uavhengig journalistikk. Dette vil kommisjonen at politikerne skal ta hensyn til i det videre arbeidet.

Aftenposten har bedt om kommentar fra Facebook og Google, men foreløpig ikke fått svar.