Dagens quiz: Onsdag 30. august 2023

Hvor mange ganger har Jakob Ingebrigtsen vunnet VM-gull på 5000 meter?

Vis mer

Publisert: 29.08.2023 18:30

1. Hvor mange ganger har Jakob Ingebrigtsen vunnet VM-gull på 5000 meter?

2. I hvilket fylke ligger Meløy kommune?

3. I hvilken idrett regnes ukrainske Sergej Bubka fremdeles som tidenes utøver?

4. Hvilket land bombet australske byer nesten hundre ganger under annen verdenskrig?

5. Hvilket begrep brukes i norrøn litteratur om en kriger som mister fatningen under strid?

6. I hvilket år ble Wikipedia lansert?

7. I hvilket tiår ble en kvinne immatrikulert ved et norsk universitet for første gang?

8. Hvem er aktuell med romanen «Vrakeren»?

9. Hvilken farge er det mest av i det greske flagget?

10. Hva kalles fiskens sæd?



1. To.

2. Nordland.

3. Stavsprang.

4. Japan.

5. Berserk.

6. 2001.

7. 1880-årene (1882).

8. Lars Saabye Christensen.

9. Blå.

10. Melke.