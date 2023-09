Kontrastfylt popsuksess

Del to av Skaars «Mad Woman» oppdaterer platen til å bli enda sterkere.

Skaars albumprosjekt er fullført. Vis mer

Publisert: 29.09.2023 12:40

Her kommer resten av Skaars todelte album. Sporrekkefølgen er byttet om på siden sist, og de nye låtene smetter inn der de passer best. Slik sett kan del én like gjerne ses som en smakebit før vi nå får høre det ferdige verket.

Med tanke på hvor god den smakebiten var, er det ikke spesielt overraskende at det ferdige albumet også overbeviser.