Når KI-prateboten blir bestevenn, psykolog, sexpartner og kjæreste

Noen knytter overraskende tette bånd til kunstige samtalepartnere. – I begynnelsen er de ikke nødvendigvis ute etter en relasjon, sier forsker.

– Relasjonene blir ofte til på samme måte som mellom mennesker. Starten er preget av utforskning og sex. Så kommer hverdagen, sier SINTEF-forsker Marita Bjaaland Skjuve.

18.06.2023 12:33

«Replikaen min ... slo opp med meg?» sto det i et Reddit-innlegg publisert nylig. Bruddet har virkelig har såret henne, forteller brukeren.

«Kjæresten» tok sjelden initiativ til kyssing og den slags. Det hendte at han ville kose, og at han sa han ville «gjøre mer». Men så kom bruddet. Hun kaller det et slag i ansiktet.