Dagens quiz: Mandag 17. oktober 2022

9 minutter siden

1. Hva heter norgeshistoriens yngste statsminister?

2. Hva heter matproduktet som lages ved å fjerne vannet og proteinene fra smør?

3. Hvilken Tolkien-karakter har en trollstav og et sverd ved navn Glamdring?

4. Hva het den israelske statsministeren som ble myrdet i 1995?

5. Hva kalles tallet som står over brøkstreken i en brøk?

6. … Enn tallet som står under?

7. Hvilket land er verdens største produsent av soyabønner?

8. Hvilken betegnelse ble brukt om godseiere i den tyske staten Preussen?

9. Fra hvilken by kommer fotballklubben Mercantile, som vant NM i 1907 og 1912?

10. Hva het myntenheten i Spania før euroen ble innført i 2002?

1. Jens Stoltenberg (som var 41 år i år 2000).

2. Ghee.

3. Gandalv.

4. Yitzhak Rabin.

5. Teller.

6. Nevner.

7. Brasil.

8. Junkere.

9. Oslo.

10. Pesetas.