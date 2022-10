Jerry Lee Lewis: «The Last Man Standing»

Jerry Lee Lewis var den siste av de virkelig store, opprinnelige rockerne. Han var forbauset over at akkurat han levde lengst.

Jerry Lee Lewis spilte piano med både hender og føtter.

14 minutter siden

– Jeg lurer på om jeg skal til himmelen eller helvete, sa Jerry Lee Lewis til The Guardian da han var nesten 80 år gammel.

Onsdag kveld meldte nettstedet TMZ at Jerry Lee Lewis var død. Torsdag ble nyheten trukket tilbake. Fredag meldte familien at det var slutt for mannen som i sin tid konkurrerte med Elvis om rocketronen.