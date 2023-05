Forrige gang de streiket, fikk det store følger. Ny Hollywood-streik kan bli historisk.

Store TV-produksjoner rammes nå av at manusforfattere i Hollywood går ut i streik. Sentralt i konflikten står kunstig intelligens.

«Jimmy Kimmel Live» er avhengig av tekstforfattere. Talkshowet er blant TV-produksjonene som nå er rammet av streik.

03.05.2023 11:02

Sist fagforeningen Writers Guild of America gikk til streik, var for 15 år siden. Den varte i 100 dager og førte til over 2 milliarder dollar i tap for TV- og filmbransjen i Los Angeles. Den fikk også store konsekvenser for folkekjære TV-produksjoner.

«Frustrerte Fruer», «Grey’s Anatomy» og «Breaking Bad» var blant TV-seriene som fikk antall episoder kuttet grunnet streiken.