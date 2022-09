Ny norsk studie: Ekteskap mellom kvinner ender oftest i skilsmisse

Og om de bor på bygda i tillegg, er det enda verre.

I studien kartlegges de 5187 likekjønnede partner- og ekteskapene som er inngått i Norge mellom 1993 og 2018. Illustrasjonsbilde.

13 minutter siden

Studien heter «Same-sex Marriage Over 26 Years: Marriage and Divorce Trends in Rural and Urban Norway». Den ble nylig publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet Journal of Family History.

I studien har seniorforsker Rune Zahl-Olsen og professor Frode Thuen kartlagt hvordan det har gått med de 5187 likekjønnede partner- og ekteskapene som er inngått i Norge mellom 1993 og 2018.