Bokanmeldelse: Poetisk protest mot rasisme

Et dikt til minne om Arve Beheim Karlsen er så mektig og gripende at jeg tror det vil bli stående i norsk litteratur.

Brynjulf Jung Tjønn skriver såpass enkle dikt at selv barn kan forstå dem.

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

9 minutter siden

Ressursterke skribenter som Yohan Shanmugaratnam (43) og Brynjulf Jung Tjønn (41) pleide å legge godviljen til. Shanmugaratnam har brukt det forsonlige begrepet «flerkulturelle slapstick-øyeblikk» om hendelser der nordmenn kom litt skeivt ut under hans oppvekst på Ås. Jung Tjønn kunne unnskylde folk som såret ham - for de mente jo ikke noe vondt med det.

Imidlertid ble det en vekker for begge da amerikanere tok til gaten for å protestere mot drapet på George Floyd i 2020. «Lufta ble litt klarere da utbruddet kom», skriver Shanmugaratnam i boken «Vi puster fortsatt» (2020). Han fikk et nytt blikk på den rasistiske volden som har utspilt seg også i vår nære norske historie, som drapet på Benjamin Hermansen i 2001 og terrorangrepet 22. juli 2011.