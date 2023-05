Han mener økoterrorisme er selvforsvar: – Vi må innse at hvis noen holder en pistol mot hodet ditt, så har du rett til å fjerne pistolen

Aktivistene forstår ikke hvor farlig det faktisk er, svarer sikkerhetsekspert.

Filmskaper Daniel Goldhaber står bak klimathrilleren «How to Blow Up a Pipeline».

28.05.2023 21:56

I 2020 skrev den svenske klimaaktivisten Andreas Malm den kontroversielle boken «How to Blow Up a Pipeline». Den er blitt et slags klimamanifest. I boken tar Malm til tale for en mer militant tilnærming i klimakampen.

Han mener «intelligent sabotasje» av eiendom, utstyr og infrastruktur som tilhører fossilindustrien, er nødvendig for å skape forandring. Så lenge ikke mennesker eller dyr skades, er det greit.

Denne uken har en film ved samme navn, som baserer seg på bokens ideer, premiere i Norge. I filmen har en gjeng ungdommer sett seg lei på manglende resultater i klimakampen. De bestemmer seg for å utføre en sabotasjeaksjon mot en oljerørledning i Texas.

– Klimaendringene er apokalyptiske. Ifølge Malm er det å ødelegge maskinene og infrastrukturen som dreper oss og planeten, moralsk forsvarlig. Om ikke moralsk nødvendig, sier filmskaper Daniel Goldhaber til Aftenposten.