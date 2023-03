Det hvite kunstverket i Holmenkollen ble utstyrt med nye, sterke farger under oppussing

– Skulpturen fremstår som vulgær. Jeg ber om en beklagelse, sier billedhuggeren Jon O. Torgersen. Han mener hotelleier har brutt åndsverkloven.

Billedhuggeren Jon O. Torgersens skulptur «Nordlys». Kunstneren reagerer på at fargene i belysningen er endret uten at han er tatt med på råd.

19.03.2023 18:49

Billedhugger Jon O. Torgersen fikk for over 40 år siden et stort utsmykningsoppdrag av Holmenkollen Park Hotel. To store skulpturer sto klare til åpningen av VM på ski i 1982.

I hotellets lobby skulle Norge presenteres for verden under VM-arrangementet.