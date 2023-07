BT forsvarer sin «nasjonalskatt»: – Kristiansand fortjener ikke noe så storslått som Sissel Kyrkjebø

– Nærmest ærekrenkelser, mente Bergens Tidende da Sissel Kyrkjebø ble buet ut på festival i Kristiansand. Der sørpå ble lederen lest med vantro.

Sissel Kyrkjebø var den store overraskelsen på Palmesus-festivalen i helgen. Det var det flere som ikke likte. Vis mer

Flere tusen festivalgjengere tok turen til Palmesus i Kristiansand i forrige uke.

Festivalen er kjent for å ha et ungt publikum, og den har også gjort tradisjon av å ha en overraskelse til publikum på slutten av festivalen, skriver Dagbladet.

Tidligere har Terje Formoe (73) opptrådt i Kaptein Sabeltanns drakt, som den avsluttende overraskelsen. Det har også Ballinciaga og Herman Flesvig (31) vært.

I år sto navn som The Black Eyed Peas, Zara Larsson og Postgirobygget på festivalprogrammet. Men «overraskelsen» helt til slutt på showet var en godt voksen artist – nemlig Sissel Kyrkjebø (54).

Hun sang OL-sangen fra 1994, «Se ilden lyse».

Forventet ikke «en pensjonist» på scenen

Det var et avslutningsnummer og en artist som slett ikke falt i smak hos alle.

Ifølge TV 2 har flere vist sin skuffelse.

– Det passer bare så forferdelig dårlig på en slik festival, skriver en i kommentarfeltet på en Tiktok-video.

– Aldri vært så skuffet før i hele mitt liv, skriver en annen.

I kommentarfeltet hevdes det at flere i publikum buet da artisten inntok scenen.

En jente forteller at hun vurderer å starte en innsamlingsaksjon for å få pengene tilbake. Hun forventet ikke «en pensjonist» på scenen.

Dette har falt bergenserne svært tungt for brystet.

BT: – Sissel Kyrkjebø er en nasjonalskatt

Torsdag smeller Bergens Tidende til på lederplass:

«Kristiansand fortjener ikke noe så storslått som Sissel Kyrkjebø», skriver avisens lederskribent og fastslår med patos:

«Sissel, i vår nærhet hører du til.»

BT mener det som skjedde, nærmest er ærekrenkelser som bare kan møtes på én måte:

– Hvis ikke kristiansandspublikumet kan verdsette nasjonalskattene Kyrkjebø og «Se ilden lyse», er de heller ikke verdige å ha henne på besøk, fastslår avisen.

Og videre:

«I snart 40 år har Bergen raust delt Kyrkjebø med hele verden. Men hvis mottagelsen skal være som i Kristiansand, henter vi henne hjem igjen.»

Kulturredaktør Jens Kihl tvitret:

– Leste med vantro

– Jeg leste først med vantro den teksten. Så måtte jeg sjekke en gang til om det virkelig var en leder.

Det sier Karen Kristine Blågestad, kulturredaktør i Fædrelandsvennen.

– Hva synes du om måten Kyrkjebø ble tatt imot på av Palmesus-publikummet?

– Vi kan vel trygt fastslå at festivalpublikummet var delt. Det var en bom å velge Sissel Kyrkjebø til et så ungt publikum, sier hun.

– Svært mange ante ikke hvem den damen var.

Flere blant publikummet på Palmesus var ikke blide. Men her i Palmehagen på Grand hotell i Oslo liker Sissel Kyrkjebø seg godt. Vis mer

– Oser av innflyttet kulturredaktør

– BT synes visst ikke Kristiansand-publikummet verdsetter nasjonalskatten Kyrkjebø høyt nok?

– Kyrkjebø er ikke «helt der oppe», selv om bergenserne liker å tro det.

Hun mistenker at lederen ikke er skrevet av en ekte bergenser:

– Jeg synes det oser litt av innflyttet kulturredaktør fra Oslo, sier Blågestad – med et stikk til BTs kulturredaktør Jens Kihl.

Selv har hun arbeidet i BT i flere år.

– For å si det sånn – han prøver kanskje å være mer bergenser enn han har talent for, sier hun.

Blågestad mener BT gjerne vil fremheve den bergenske kulturarven og bergensk nasjonalisme.

– Men de definerer nok norsk musikkhistorie litt mer bergensk er det grunnlag for, påpeker hun.

– Teksten til «Se ilden lyse» er nemlig skrevet av Jan Vincents Johannessen, en erke-kristiansander. Så den er halvt kristiansandsk.

– Føler du deg tråkket på tærne på vegne av Kristiansand?

– Overhodet ikke, humrer Blågestad.

Kyrkjebø: Merket ikke at noen var skuffet

Men hva mener Sissel selv?

Tirsdag sa hun til TV 2:

– Jeg har ikke fått med meg at noen var skuffet, og jeg merket det heller ikke under konserten. Men når man har 20.000 mennesker foran seg, så skal det godt gjøres at ingen tenker litt annerledes.

Artisten forteller at det var helt fantastisk å komme ut på scenen og se alle i publikum som sang med. 54-åringen merket heller ikke noe til buingen.

Pressesjef for Palmesus, Vetle Søndrål, forteller til TV 2 at de er kjent med kritikken som er blitt gitt i ettertid av festivalen.

Han sier de tar tilbakemeldingene på alvor og allerede har hyret inn David Mokel (20), som skal ha ansvaret for å bestemme neste års overraskelsesnummer.