Sluttpakker og kutt i Morgenbladet

De ansatte ble informert på et møte tirsdag, og begrunnelsen for nedskjæringene er behov for omstilling og kutt i kostnader, melder Dagens Næringsliv.

Som mange andre mediehus må Morgenbladet omstille seg til en digital hverdag, uten at de digitale inntektene øker like mye. Til DN sier sjefredaktør Anna B. Jenssen at kostnadene må kuttes, og at en del av løsningen til å få en bærekraftig økonomi, er å tilby sluttpakker til de ansatte i redaksjonen.

Ifølge DN viste årsregnskapet for 2018 en økning i omsetningen, men svakere økonomiske resultater.

Alvorlig situasjon

Morgenbladet er eid av mediekonsernet NHST, som også eier blant annet Dagens Næringsliv.

Planen er å kutte åtte millioner kroner, hvorav seks millioner kroner skal tas på personalbudsjettet. Tilbudet om sluttpakker går ut 25. september.

Morgenbladet kommer ut på papir én gang i uken, men satser også digitalt. De har søkt om mer pressestøtte for digitalutgaven, men Medietilsynet har ennå ikke avklart om avisen faller inn under ordningen.

Til Journalisten sier Jenssen at situasjonen er alvorlig, og at de er nødt til å kutte, uavhengig av om de skulle få mer pressestøtte.