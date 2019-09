I høst får vi gjensyn med dronning Elisabeth i en ny sesong av The Crown med nye skuespillere i rollene. Science fiction-fansen gleder seg ekstra til desember og fjerde sesong av The Expanse. Liker du grøss og gru går The Walking Dead inn i sin tiende sesong.

I tillegg til nye sesonger av gamle favoritter, dukker det også opp helt nye serier som vi gleder oss til. Her er noen av dem: