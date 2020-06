Dag Johan Haugeruds «Barn» kan ta storeslem på Amanda

Filmen «Barn» er nominert i ti kategorier under årets Amanda-utdeling. Samtidig kan en tidligere «Skam»-stjerne vinne pris for beste kvinnelige skuespiller.

Skuespillerne Thorbjørn Harr og Henriette Steenstrup sammen med regissør Dag Johan Haugerud før festpremieren til filmen «Barn» på Klingenberg kino i Oslo i fjor høst. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

17. juni 2020 11:31 Sist oppdatert nå nettopp

«Barn» kan blant annet stikke av med den gjeveste prisen av dem alle – beste norske kinofilm – under utdelingen i Haugesund 14. august.

Der stiller Dag Johan Haugeruds film mot Maria Sødahls «Håp» og Margreth Olins, Katja Høgsets og Espen Wallins dokumentar «Selvportrett».

Amandanominasjonene ble presentert på Filmens hus i Oslo onsdag formiddag.

I tillegg er Haugerud nominert til beste regi med «Barn», Jan Gunnar Røise er nominert til beste mannlige skuespiller for sin prestasjon i filmen, Henriette Steenstrup er nominert til beste kvinnelige skuespiller og Thorbjørn Harr er nominert for beste mannlige birolle.

«Håp» er nominert til åtte priser. Her er Maria Sødahl nominert for beste regi, Stellan Skarsgård er nominert til beste mannlige skuespiller, Andrea Bræin Hovig er nominert til beste kvinnelige skuespiller og Gjertrud L. Jynge er nominert for beste kvinnelige birolle for sin prestasjon i filmen.

Ellers har Ingvild Søderlinds debutfilm «Alle utlendinger har lukka gardiner» og Jorunn Myklebust Syversens «Disco» fått fem nominasjoner hver. For sistnevnte film er Josefine Frida, som spilte Nora i NRK-suksessen «Skam», nominert til beste kvinnelige skuespiller.

Prisutdelingen ledes av komiker og skuespiller Odd Magnus Williamson.