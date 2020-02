Tsjajkovskijs tolkning av Pusjkins verseroman Eugen Onegin er et høydepunkt i russisk operalitteratur. Her er hakeslepparier, fyrverkeri-orkestrering og en kjærlighetshistorie som har så mange sider at den kan tolkes og omtolkes nærmest i det uendelige.

Operaens nye versjon, regissert av Christof Loy, er sympatisk i måten den setter musikken i sentrum på. De dyktige sangerne får ha ariene sine i fred for visuelt virvar. Selv når det stormer i orkesteret, får scenen være stille, noen ganger helt tom – dramaet utfolder seg selv om det ikke synes.