ZeroZeroZero er basert på en bok av Roberto Saviano, forfatteren som måtte gå i dekning etter han skrev boken Gomorra om den italienske mafiaen. I likhet med Gomorra, som ble til film og en knallsterk dramaserie, bruker ZeroZeroZero Savianos dokumentarstoff som grunnlag for fiksjon. Resultatet er meget bra.

Serien følger en last med 5000 kilo kokain fra tre ståsted: de mexicanske selgerne, de italienske kjøperne og det amerikanske mellomleddet. I Monterrey tar den unge narkomilitsen Firmaet over gater, byer og landsdeler med en voldskampanje vi kjenner fra Don Winslows Mexico-trilogi, og i de calabriske fjellene i Italia brygger det opp til et brutalt internoppgjør i Ndrangheta-mafiaen mellom unge Stefano og bestefaren Don Mino.