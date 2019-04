Hvordan komme tilbake på riktig måte? Spillerommet har vist seg å være lite for personer som er anklaget under emneknaggen metoo. Det er også risikabelt å gi dem en plattform. Norske Gloria forlag er til en viss grad beskyttet av distansen som landegrensen gir, men stiller seg lagelig til for hugg når boken av den svenske journalisten Fredrik Virtanen i dag lanseres i begge land.

Historien hans er imidlertid så spesiell at det etter mitt syn er rett og rimelig at Virtanen får fortelle sin versjon. Tilfellet Virtanen er også av prinsipiell interesse og vil bli stående som et grelt eksempel på den unntakstilstanden som rådet i svenske medier høsten 2017.