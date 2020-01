Skuffende første delfinale i MGP

Kveldens første med bakgrunn fra NRKs «Stjernekamp». I finalen der i fjor sang Rysstad Conchitas Eurovision-vinnerlåt «Rise Like a Phoenix», og det må ha gjort inntrykk. «Rainbow» fyller i alle fall på med alle høydramatiske virkemidler i en strykerbasert og svulstig powerballade som skapt for James Bond. Men selv om Rysstad er en god vokalist, blir det til slutt for mange klisjeer på én gang.

Kveldens andre artist hentet fra «Stjernekamp» (og MGP og «Skal vi danse», for den del). 22-åringen Raylee Kristiansen fra Tromøy er ung, men har mye erfaring fra showbiz og kommer garantert til å synge og danse denne energiske, latino-inspirerte poplåten rett hjem. Pyro lukter det også. Låtens rytmer og refreng er akkurat passe spennende, men dessverre ikke spesielt originale.