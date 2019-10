Da romanen Bienes historie kom ut i 2015, ble den en snakkis på bokmessen i London allerede et halvt år før lanseringen i Norge. To år senere regnet VG seg frem til at forfatter Maja Lunde solgte bøker for to millioner kroner i uken.

– Det var en flying start for biene kan man si, sier Lunde om forlagenes entusiasme.