Konkurransen arrangeres i 2019 for 15. gang, fra 13.–23. august i Oslo. Årets søknadsrunde trakk sangere fra 50 nasjoner. Etter juryens utvelgelser har rekordhøye 304 søkere nå blitt til 40 deltagere fra 23 nasjoner.

Blant disse er mezzosopran Astrid Nordstad fra Trondheim, sopran Sigrid Bøe fra Bøfjorden og sopran Beate Mordal fra Molde.

– Det er et godt tegn for norsk musikkliv at vi har norske utøvere som kan måle seg med det internasjonale toppsjiktet. Hos oss oppnår sangerne eksponering overfor ledende beslutningstagere innen operafaget. Det kan gi store muligheter for karriereutvikling, sier daglig leder for konkurransen, Lars Hallvard Flæten i en pressemelding.

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse er en anerkjent møteplass for talenter fra hele verden. I tillegg til å være en scene for prestasjoner på toppnivå, vektlegger konkurransen sin rolle som et motiverende og karrierebyggende forum.

Under den store finalekonsert i Den Norske Opera & Ballett fredag 23. august, vil H. M. Dronning Sonja selv dele ut konkurransens priser på tilsammen rundt 800.000 kroner.

Konkurransen har i løpet av sine 30 år hatt tre norske vinnere: Lise Davidsen (2015), Audun Iversen (2007) og Marita Kvarving Sølberg (2001).