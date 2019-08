Da jeg satte meg ned for å skrive denne anmeldelsen, ble det klart at en 21-åring fra Bærum, i tillegg for drapet på sin egen stesøster, siktes for terror mot Al-Noor-moskeen.

Det var merkelig å sitte med en bok i hendene som til de grader var aktuell, ja, som snakker rett inn i TV-ruten og nyhetsbildet.