Spekulasjonene rundt hvem som skal ta en av filmindustriens mest kjente spioner videre, har vært mange. Blant andre Idris Elba, Richard Madden, Tom Hiddleston og Tom Hardy har vært nevnt.

Nå viser det seg at skuespilleren som har fått rett til å drepe er Lashana Lynch, skriver The Guardian. Lynch skal ikke spille en ny Bond, men en ny agent som har tatt over Bonds legendariske 007-nummer.

The Guardian siterer en anonym kilde i The Mail, og opplsyningen er ikke bekreftet fra offisielt hold. Ifølge kilden åpner den 25. Bond-filmen med at Bond har pensjonert seg på Jamaica, men blir kalt tilbake for et siste oppdrag.

«Det er en viktig scene i starten på filmen hvor M sier: «Kom inn 007», og inn kommer Lashana Lynch, som er svart, vakker og kvinne. Det er et slikt øyeblikk som gjør at du mister popcornet i gulvet. Bond er fortsatt Bond, men han er blitt erstattet som 007, sier den anonyme kilden ifølge The Mail.

Hvem er Lashana Lynch?

Manuset til den 25. Bond-filmen er skrevet av blant andre Phoebe Waller-Bridge, kjent fra blant annet komiserien Fleabag. Hun er kjent for sin feministiske penn, og valget av en kvinnelig 007 er kanskje et forsøk på å gjøre Bond-universet mer spiselig i et kvinneperspektiv.

Lashana Lynch er en britisk skuespiller som mange vil kjenne igjen fra superheltfilmen Captain Marvel. Her spilte hun Carol Danvers venninne, Maria Rambeau.

I den nye Bond-filmen heter karakteren hennes Nomi. Om hun blir en 007 vi skal følge videre i Bond-film nummer 26, er foreløpig ikke kjent.