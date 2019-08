Bon Iver er nærmest et musikalsk fenomen. Den musikalske kraften i For Emma, Forever Ago fra 2008 utartet som et dempet vulkanutbrudd og rommet alt i en manns indre søken etter et brudd. Debutalbumet ble til i en fjellhytte i Wisconsin, der Justin Vernon stengte seg inne, fortapt i kjærlighetssorg.

Den største akustiske nytelsen det året var hudløs og nesten utfordrende vakker.