Etter ti dager, nærmere 400 klager til Kringkastingsrådet og én PFU-klage slettet NRK fredag morgen den korte animasjonsfilmen der en mann spiller Scrabble mot en karikert rabbiner og legger på ordet «jødesvin».

– Det kom veldig mange reaksjoner fra ulike hold og med ulik motivasjon. Blant annet fra rasistiske og mer eller mindre høyreekstreme krefter som har brukt det til sine formål. Det tok litt tid for oss å trenge inn til kjernen av hva som faktisk var problemet. Nå ser vi at vi brukte et ord flere kan oppfatte som sårende.