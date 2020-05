Irene Levin har skrevet historien om sin mor. Historien om Fanny Raskow, som i en alder av 101 år gikk bort i 2013. Og som aldri forsonet seg med at hun ikke klarte å redde sin far fra Auschwitz. Et hovedspørsmål i boken er om det var plass til jødenes traumer i den norske etterkrigstiden.

I anledning 75-års jubileet for frigjøringen er forfatteren Irene Levin aktuell med boken Vi snakket ikke om holocaust. Mor, jeg og tausheten.