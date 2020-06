Våren 2017. Hun er møkklei. Av kunnskapsmangel og mistenkeliggjøring, av skammen hun går og bærer på.

Ragnhild Holmås har vært syk i flere år. Hun tenker at noen bør skrive en lettfattelig bok som kan skape forståelse for usynlig syke. En bok som tar et oppgjør med fordommene hun til stadighet støter på.